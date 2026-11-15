Третя поразка поспіль: збірна України поступилася Північній Ірландії з рахунком 0:1

Збірна України з футболу поступилася Північній Ірландії з рахунком 0:1 у п’ятому турі Ліги націй. Поразка позбавила українців шансів на підвищення до дивізіону A.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Матч відбувся на стадіоні “Віндзор Парк” у Белфасті. Єдиний гол на 68-й хвилині забив півзахисник господарів Террі Девлін, який відзначився дальнім ударом.

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У першому таймі Північна Ірландія могла відкрити рахунок на 24-й хвилині, однак гол Джеймі Донлі скасували через офсайд. Незабаром воротар України Анатолій Трубін відбив два удари з близької відстані.

Українці відповіли моментом Олексія Кащука, який після передачі Данила Сікана пробив у воротаря.

Попри перевагу у володінні м’ячем у першому таймі (58%), збірна України поступалася за кількістю ударів — 3 проти 9.

Наприкінці зустрічі Сікан мав нагоду зрівняти рахунок, але не зміг забити.

Україна втратила шанси на підвищення у класі

Перед матчем із Північною Ірландією українцям була потрібна лише перемога, щоб зберегти шанси на місце у першій двійці групи.

Раніше Угорщина перемогла Грузію з рахунком 2:0, тому поразка в Белфасті остаточно позбавила Україну можливості поборотися за підвищення до дивізіону A.

Після п’яти турів турнірна таблиця групи 2 дивізіону B має такий вигляд:

Північна Ірландія — 11 очок. Угорщина — 10 очок. Україна — 4 очки. Грузія — 2 очки.

В останньому турі збірна України зіграє з Грузією за збереження третього місця в групі та уникнення стикових матчів за право залишитися в дивізіоні B.

Миколенко визнав, що критика збірної заслужена

Після матчу захисник збірної України Віталій Миколенко заявив, що Північна Ірландія заслужено перемогла, оскільки краще виконала свій план на гру.

“Ми знаємо, що буде критика, вона заслужена, я це приймаю. Готуємось до наступного матчу, тому що у нас гра через 72 години. Потрібно якомога скоріше відновитися і готуватися до наступної зустрічі”, — сказав футболіст.

Він наголосив, що три поразки поспіль є неприпустимим результатом для національної команди.

“Ми програли три матчі поспіль, для збірної України це неприпустимо. Але, як головний тренер казав, команди тут рівні. Ми, мабуть, не готові були до цього матчу так, як вони”, — зазначив Миколенко.

За його словами, головний тренер після поразки закликав футболістів зосередитися на підготовці до наступної зустрічі.

Заключний матч групового етапу Ліги націй Україна — Грузія відбудеться у вівторок, 17 листопада, о 21:45 за київським часом.