Voyager 1 встановить новий рекорд: сигнал із Землі долатиме до зонда цілу добу

18 листопада космічний апарат NASA Voyager 1 вперше в історії людства досягне відстані в один світловий день від Землі — майже 26 мільярдів кілометрів. Радіосигналу знадобиться 24 години, щоб подолати цю відстань.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на NASA та науковців, які працюють над місією Voyager.

За розрахунками NASA, історичну позначку апарат перетне у середу о 10:16 за Гринвічем (12:16 за Києвом).

Реклама

Реклама

Voyager 1 рухається крізь міжзоряний простір зі швидкістю близько 61 тисячі кілометрів на годину. Він залишається найвіддаленішим від Землі об’єктом, створеним людиною.

Світловий день — це відстань, яку світло проходить за 24 години. Для порівняння, один світловий рік становить приблизно 9,5 трильйона кілометрів, а найближча до Сонця зоря Проксима Центавра розташована на відстані близько 4,24 світлового року.

Астрофізик Алан Каммінгс із Каліфорнійського технологічного інституту (Caltech), який працює над програмою Voyager з 1973 року, назвав майбутнє досягнення визначною інженерною подією.

“Я розглядаю це як інженерний рубіж, що свідчить про дивовижну довговічність Voyager 1. І водночас як інженерне досягнення — можливість підтримувати зв’язок із Voyager 1 на такій відстані”, — сказав науковець.

49 років подорожі та відкриттів

Voyager 1 запустили 5 вересня 1977 року з мису Канаверал у Флориді за допомогою ракети Titan IIIE-Centaur.

Його апарат-близнюк Voyager 2 вирушив у космос на 16 днів раніше, проте вже за кілька місяців Voyager 1 випередив його.

Під час дослідження зовнішніх планет Сонячної системи Voyager 1 передав на Землю безліч наукових даних про Юпітер, Сатурн та їхні супутники.

Зокрема, він виявив тонке кільце навколо Юпітера та два раніше невідомі супутники планети — Фіву й Метіду. Біля Сатурна апарат відкрив ще п’ять супутників і кільце G.

У 2012 році Voyager 1 перетнув зовнішню межу геліосфери — захисної області, створеної сонячним вітром і магнітним полем Сонця, — та вийшов у міжзоряний простір.

Відтоді він продовжує збирати інформацію про космічні промені, зокрема частинки, які складно досліджувати всередині геліосфери через вплив сонячного вітру.

Voyager 2, який досліджував також Уран і Нептун, вийшов у міжзоряний простір у 2018 році. За прогнозом учених, відстані в один світловий день від Землі він досягне в листопаді 2035 року.

Послання для позаземних цивілізацій

Обидва апарати Voyager несуть на борту так звані золоті платівки — позолочені мідні диски діаметром 30,5 сантиметра, призначені для можливого контакту з позаземними цивілізаціями.

На них записано звуки Землі, музику, зображення та привітання 55 мовами світу.

Серед музичних творів — “Johnny B. Goode” Чака Беррі, П’ята симфонія Людвіга ван Бетховена та традиційні пісні австралійських аборигенів.

Платівки також містять інформацію, яка може допомогти визначити розташування Землі.

Згодом деякі дослідники висловлювали побоювання, що такі відомості теоретично можуть потрапити до ворожих позаземних цивілізацій.

Однак Каммінгс, який присвятив програмі Voyager понад пів століття, не вважає це серйозною загрозою.

“Я чув про такі побоювання протягом багатьох років, але ніколи через це не хвилювався. Дуже малоймовірно, що інопланетяни знайдуть платівку”, — зазначив астрофізик.