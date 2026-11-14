У Зеленського немає кандидатури на посаду генпрокурора

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не має кандидатури на посаду генерального прокурора, а за висловлюваннями колишнього генпрокурора Руслана Кравченка він не стежить.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.

«Кандидатури на посаду генпрокурора немає. Тому і виконуючий обов’язки зараз. Як тільки буде кандидатура, тоді буде голосування у Верховній Раді… Виконуючий обов’язки тільки нещодавно почав працювати. Можливо, себе покаже», – сказав Зеленський.

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Коментуючи заяви ексгенпрокурора Руслана Кравченка, Президент сказав, що «не має часу читати художню літературу». «Він (Кравченко – ред.) не є вже генеральним прокурором, тому не слідкую за його життям. Я чув, що він звинуватив мене й Офіс, НАБУ і САП в переслідуванні. Окей. Оце я чув. Більше нічого не чув», – сказав глава держави.

Як повідомлялося, колишній генпрокурор Руслан Кравченко 28 жовтня заявив, що в Австрію нібито було відправлено групу людей, яка мала вчинити щодо нього «протиправні насильницькі дії», і що начебто цю групу просили відправити керівники Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Він стверджував, що було затримано двох чинних військовослужбовців ГУР із так званої групи «Артан». Кравченко тоді ж заявив, що йому також відомо, що накази цій групі нібито надходили з Офісу Президента.

За словами ексгенпрокурора, «в Австрії триває розслідування щодо чотирьох осіб, серед яких двоє представників Української правди. Михайло Ткач перебував у Монако напередодні інциденту за участю співробітників ГУР, а також у Відні – в період затримання співробітників ГУР».

Водночас у Національному антикорупційному бюро назвали ці заяви Кравченка спробою забезпечити собі захист у державі перебування.