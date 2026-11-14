Сили оборони вдарили по нафтовій станції “Самара” та військовому аеродрому “Липецьк-2”

13 листопада Сили оборони України атакували нафтову станцію “Самара” в Самарській області РФ та військовий аеродром “Липецьк-2” у Липецькій області. На нафтовому об’єкті виникла пожежа, а на аеродромі уражено кілька об’єктів інфраструктури.

Про це повідомили Генеральний штаб ЗСУ та Служба безпеки України.

Удар по лінійній виробничо-диспетчерській станції “Самара” поблизу селища Просвєт завдали далекобійні безпілотники Центру спеціальних операцій “Альфа” СБУ.

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За попередніми даними, уражено резервуари для зберігання нафти. Генштаб повідомив про пожежу на території об’єкта — горять кілька резервуарів.

Станція “Самара” є одним із ключових вузлів російської нафтотранспортної системи. Сюди магістральними трубопроводами надходить нафта з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів Росії.

На станції змішують нафту з різним вмістом сірки для формування експортного сорту Urals, на який припадає до 50% російського нафтового експорту.

У СБУ зазначили, що удари по таких об’єктах ускладнюють підготовку нафти до експорту, її транспортування та зберігання.

Що уражено на аеродромі “Липецьк-2”

Генштаб також підтвердив результати удару по військовому аеродрому “Липецьк-2”, де базується російська військова авіація.

За даними військових, 13 листопада на території аеродрому уражено:

Ангар для зберігання спеціальної техніки, яку використовують для обслуговування літаків.

Резервуар з авіаційним пальним.

Центральний командно-диспетчерський пункт аеродрому.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують завдавати ударів по об’єктах, які забезпечують військову та економічну спроможність Росії вести війну проти України.