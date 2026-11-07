У російському Орлі горить завод “Протон”, який виробляє компоненти для ракет “Іскандер”

У ніч проти 7 листопада в російському Орлі спалахнула пожежа на заводі “Протон-Електротекс”, який виробляє електронні компоненти для промисловості та спеціальної техніки. Губернатор Орловської області підтвердив пошкодження виробничих приміщень одного з підприємств міста після ракетної атаки, але його назву не уточнив.

Про це повідомляє ASTRA з посиланням на результати OSINT-аналізу кадрів очевидців.

За даними видання, OSINT-фахівець встановив, що пожежа виникла на території АТ “Протон-Електротекс”. Уночі в Орловській області оголошували ракетну небезпеку.

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Губернатор регіону Андрій Кличков заявив, що під час відбиття масованої ракетної атаки ЗСУ “частково постраждали” виробничі потужності підприємства в Радянському районі Орла.

За його словами, на місці працюють рятувальні служби. Водночас губернатор не назвав пошкоджене підприємство та не повідомив про можливих постраждалих.

АТ “Протон-Електротекс” спеціалізується на виробництві напівпровідникових приладів, світлодіодів та електронних компонентів для промисловості й спеціальної техніки.

За даними української сторони, продукцію підприємства використовують у російських озброєннях, зокрема в ракетах “Іскандер-М” та зенітних ракетно-гарматних комплексах “Панцир-С1”.

Завод уже неодноразово зазнавав атак. Зокрема, 23 жовтня внаслідок ударів і масштабної пожежі на підприємстві загинули п’ятеро людей, ще 19 постраждали.