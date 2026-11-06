На вихідних в Україні різко похолодає: де чекати снігу та морозів

Упродовж вихідних, 7-8 листопада, в Україні очікується прохолодна погода з нічними морозами, а в окремих регіонах — невеликим снігом, мокрим снігом та сильними поривами вітру. Найнижча температура прогнозується на сході, де вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до -7 °C.

Про це йдеться у прогнозі Meteoprog.

Погоду в Україні найближчими днями визначатимуть антициклон та холодна повітряна маса арктичного походження, яка надходитиме з північних районів Європи.

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Очікується зниження температури, особливо вночі. Похолодання місцями супроводжуватиметься невеликим снігом, сніговою крупою та дощем. У західних областях опадів не прогнозують.

Погода в суботу, 7 листопада

На заході України очікується малохмарна погода без опадів. Вночі температура становитиме 0…-5 °C, вдень +2…+7 °C. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

У північних областях прогнозують мінливу хмарність. Вночі місцями можливий невеликий сніг і мокрий сніг, вдень — без опадів. Температура вночі -4…+1 °C, вдень 0…+5 °C.

У центральних регіонах уночі та вранці місцями пройде невеликий мокрий сніг, а вдень істотних опадів не очікується. Вночі буде -2…+3 °C, вдень 0…+5 °C.

На півдні України та в Криму протягом доби прогнозують невеликий дощ із переходом у мокрий сніг. Вдень місцями пориви північного вітру сягатимуть 15-20 м/с. Температура вночі -1…+4 °C, вдень +2…+7 °C.

На сході вночі та в першій половині дня очікуються невеликий мокрий сніг і снігова крупа. Температура вночі становитиме -2…+3 °C, вдень 0…+5 °C.

Погода в неділю, 8 листопада

У західних областях буде малохмарно і без опадів, подекуди можливий туман. Уночі температура опуститься до -1…-6 °C, вдень очікується +3…+8 °C.

На півночі прогнозують суху та малохмарну погоду. Вночі буде 0…-5 °C, вдень +2…+7 °C.

У центральній частині України очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі становитиме -4…+1 °C, вдень +3…+8 °C.

На півдні та в Криму також буде без опадів. Уночі прогнозують -3…-2 °C, вдень +4…+9 °C.

У східних областях переважатиме прохолодна та суха погода. Саме тут очікуються найсильніші нічні морози — від -2 до -7 °C. Вдень температура підвищиться до +1…+6 °C.