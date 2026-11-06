У справі “Карфаген” прокурор просить арештувати Сергія Дуку із заставою 100 млн грн

Вищий антикорупційний суд розглядає клопотання прокурора САП про відвід судді під час обрання запобіжного заходу Сергію Дуці, фігуранту справи “Карфаген”. Сторона обвинувачення просить взяти його під варту з альтернативою застави у 100 млн гривень.

Про це повідомляє Суспільне.

Прокурор САП Карась заявив, що суддя Воронько нібито затягує розгляд справи, тому попросив про його відвід.

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Під час засідання прокурор також заявив, що під час обшуку озброєні люди погрожували детективам НАБУ.

За версією обвинувачення, у цей час Сергій Дука нібито розбивав телефони сокирою, щоб знищити можливі докази.

Прокурор просить застосувати до підозрюваного тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 100 млн гривень.

Дука заявив про “помсту” директора НАБУ

Сам Дука заперечив твердження про затягування засідання зі свого боку.

За його словами, суд був готовий розглядати справу ще о 10:00, однак прокурор САП прибув лише о 14:00.

У суді Дука також заявив, що вважає своє затримання нібито помстою директора НАБУ за оголошення підозри та обшуки у працівників бюро минулого року.

Він також сказав, що не має можливості внести заставу у розмірі 100 млн гривень.

Що Дука сказав про обшук

Окремо підозрюваний прокоментував обставини обшуку у своєму будинку.

За його словами, його охороняють бійці підрозділу СБУ “Альфа”, які нібито не знали, що до будинку намагаються потрапити саме детективи НАБУ.

Дука стверджує, що впустив би детективів, якби вони повідомили йому про проведення обшуку через хвіртку.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що ВАКС узяв під варту без права внесення застави заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП у Київській області — ще одного фігуранта операції “Карфаген”.