СБУ затримала виконавця теракту в Дніпрі, внаслідок якого загинув посадовець міськради

У Дніпрі затримали російського агента, якого підозрюють у підриві автомобіля керівника Лівобережної адміністрації міськради у квітні 2025 року. Посадовець помер у лікарні від отриманих травм, а виконавцю теракту понад півтора року вдавалося переховувався.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

За даними слідства, затриманий — місцевий житель, який ухилявся від мобілізації. Російські спецслужби завербували його через знайомого, що проживає в тимчасово окупованому Луганську.

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Згодом агент отримав завдання ліквідувати керівника Лівобережної адміністрації Дніпровської міськради Юрія Федька, який мешкав у сусідньому будинку.

Для підготовки теракту чоловік встановив на балконі своєї квартири прихований відеореєстратор. За його допомогою він визначив автомобіль посадовця та приблизний час, коли той виходив із дому.

“Пізніше агент одержав з РФ координати схрону, з якого він забрав саморобний вибуховий пристрій. Уночі напередодні теракту фігурант спорядив вибухівку на основі пластиду та обладнав її датчиком руху, після чого закріпив бомбу під водійським сидінням”, — розповіли в СБУ.

Унаслідок вибуху посадовець дістав тяжкі травми, від яких згодом помер у лікарні.

Після виконання завдання російський агент залишився в Дніпрі та переховувався. Контррозвідники СБУ встановили його місцеперебування і затримали. Під час обшуків у чоловіка вилучили відеореєстратор і два смартфони, які він по черзі використовував для зв’язку з представником російських спецслужб.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт, що призвів до загибелі людини. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.