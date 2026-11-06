Кількість жертв удару РФ по Комишувасі різко зросла: ДСНС повідомляє про 50 загиблих

Кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по селищу Комишуваха Запорізького району 2 листопада зросла до 50 людей. Під час пошукових робіт рятувальники виявили під завалами тіла ще восьми загиблих.

Про це повідомили в ДСНС та МВС України.

Під час проведення пошукових робіт рятувальники виявили та вилучили з-під завалів тіла ще восьми людей, які загинули внаслідок російського авіаудару.

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Водночас в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін повідомляє про 53 загиблих. Інформація уточнюється. Пошуково-рятувальні роботи у Комишувасі тривають.

Нагадаємо, 2 листопада росіяни завдали щонайменше дев’яти ударів по Комишувасі. Спочатку застосували керовані авіабомби ФАБ-500, а згодом — ФАБ-3000.

Внаслідок прямого влучання обвалилася бетонна конструкція підземного центру життєстійкості громади, розташованого у місцевій школі. На момент атаки всередині перебували цивільні, які прийшли отримати гуманітарну допомогу.