Російські удари залишили без світла частину семи областей України: де найважча ситуація

У ніч на 6 листопада та вранці внаслідок російських атак виникли нові знеструмлення у семи областях України. Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні, де через значні пошкодження енергетики змушені застосовувати мережеві обмеження.

Про це повідомили в Міненерго.

Унаслідок нічних та ранкових атак Росії нові знеструмлення зафіксовано у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Харківській та Чернігівській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики проводять ремонтні роботи.

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Найскладнішою залишається ситуація на Київщині. Через значні пошкодження енергетики продовжують вимушено застосовувати мережеві обмеження. Роботи з відновлення стабільного електропостачання тривають цілодобово.

У більшості областей України діють графіки погодинних відключень електроенергії. Для промисловості застосовують графіки обмеження потужності.