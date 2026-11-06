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        Пожежа у спорткомплексі, пошкоджені будинки та постраждала: наслідки нічних атак на Дніпропетровщину

        Галина Шподарева
        6 Листопада 2026 09:08
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        Пожежа у Кам'янському після атаки РФ / Фото: Днапропетровська ОВА
        Пожежа у Кам'янському після атаки РФ / Фото: Днапропетровська ОВА

        Вранці 6 листопада російські війська завдали удару по місту Кам’янське Дніпропетровської області. У спортивному комплексі спалахнула пожежа, постраждала жінка.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        Унаслідок російської атаки на Кам’янське 60-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

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        Протягом ночі та ранку російські війська понад 10 разів атакували безпілотниками п’ять районів Дніпропетровщини.

        У Дніпровському районі під ударами опинилися Новоолександрівська та Миколаївська громади. Пошкоджено інфраструктуру, приватні будинки та автомобіль.

        У Кам’янському районі росіяни також атакували П’ятихатську та Саксаганську громади, де пошкоджено інфраструктуру.

        На Нікопольщині обстрілів зазнали Нікополь, Марганецька та Покровська громади.

        У Синельниківському районі російські війська вдарили по адміністративній будівлі в Роздорській громаді.

        У Кривому Розі внаслідок атаки пошкоджені інфраструктура та автомобіль.


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