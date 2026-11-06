Пожежа у спорткомплексі, пошкоджені будинки та постраждала: наслідки нічних атак на Дніпропетровщину

Вранці 6 листопада російські війська завдали удару по місту Кам’янське Дніпропетровської області. У спортивному комплексі спалахнула пожежа, постраждала жінка.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Унаслідок російської атаки на Кам’янське 60-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
Протягом ночі та ранку російські війська понад 10 разів атакували безпілотниками п’ять районів Дніпропетровщини.
У Дніпровському районі під ударами опинилися Новоолександрівська та Миколаївська громади. Пошкоджено інфраструктуру, приватні будинки та автомобіль.
У Кам’янському районі росіяни також атакували П’ятихатську та Саксаганську громади, де пошкоджено інфраструктуру.
На Нікопольщині обстрілів зазнали Нікополь, Марганецька та Покровська громади.
У Синельниківському районі російські війська вдарили по адміністративній будівлі в Роздорській громаді.
У Кривому Розі внаслідок атаки пошкоджені інфраструктура та автомобіль.