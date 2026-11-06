Росія втратила 2440 військових, 54 артсистеми та шість засобів ППО за добу, — Генштаб

Пожежа у спорткомплексі, пошкоджені будинки та постраждала: наслідки нічних атак на Дніпропетровщину

У Синельниківському районі російські війська вдарили по адміністративній будівлі в Роздорській громаді.

У Кам’янському районі росіяни також атакували П’ятихатську та Саксаганську громади, де пошкоджено інфраструктуру.

У Дніпровському районі під ударами опинилися Новоолександрівська та Миколаївська громади. Пошкоджено інфраструктуру, приватні будинки та автомобіль.