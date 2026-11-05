        Кримінал

        Операція “Карфаген”: ще одного підозрюваного взяли під варту без застави

        Вадим Вакаренко
        5 Листопада 2026 19:46
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        Працівники НАБУ під час проведення слідчих дій у справі щодо співробітника СБУ / Фото: НАБУ
        Працівники НАБУ під час проведення слідчих дій у справі щодо співробітника СБУ / Фото: НАБУ

        Вищий антикорупційний суд взяв під варту ще одного підозрюваного у справі, розслідуваній у межах операції “Карфаген”. Йдеться про підлеглого організатора злочинної організації, якого залишили під вартою без права внесення застави.

        Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

        5 листопада слідчий суддя ВАКС застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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        Строк дії запобіжного заходу встановили до 2 січня 2027 року.

        Можливості внесення застави суд не передбачив.

        За даними САП, підозрюваний є підлеглим організатора злочинної організації, викритої в межах операції “Карфаген”.

        У прокуратурі нагадали, що відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

        Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що ВАКС взяв під варту на 60 днів керівника одного з департаментів Нацполіції — фігуранта операції “Карфаген”. Суд також визначив можливість внесення 15 млн грн застави.


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