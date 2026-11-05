Операція “Карфаген”: ще одного підозрюваного взяли під варту без застави

Вищий антикорупційний суд взяв під варту ще одного підозрюваного у справі, розслідуваній у межах операції “Карфаген”. Йдеться про підлеглого організатора злочинної організації, якого залишили під вартою без права внесення застави.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

5 листопада слідчий суддя ВАКС застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Строк дії запобіжного заходу встановили до 2 січня 2027 року.

Можливості внесення застави суд не передбачив.

За даними САП, підозрюваний є підлеглим організатора злочинної організації, викритої в межах операції “Карфаген”.

У прокуратурі нагадали, що відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що ВАКС взяв під варту на 60 днів керівника одного з департаментів Нацполіції — фігуранта операції “Карфаген”. Суд також визначив можливість внесення 15 млн грн застави.