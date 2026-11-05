У Китаї гуманоїда звинуватили в ліні та не взяли на роботу в магазин

У Китаї двоє з шести роботів не впоралися з роботою під час 24-годинного випробування в магазині. Одного звинуватили в “ліні”, а другий не зміг обійти сміттєвий бак, який стояв на його шляху.

Про це пише видання Dexerto.

Китайська компанія Agibot організувала тестування своїх роботів G2 під назвою “Роботи ніколи не закінчують зміну” (Robots Never Clock Out). Шість гуманоїдів мали працювати цілодобово, виконуючи різні завдання протягом чотирьох періодів доби.

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Четверо роботів успішно впоралися із загалом майже двома тисячами завдань і отримали статус “офіційних співробітників”. Ще двоє випробування провалили.

Один із роботів, який відповідав за прибирання, був змушений змінити маршрут через сміттєвий бак, що завадило йому виконати завдання.

Інший гуманоїд мав перевіряти запаси товарів на полицях, однак не встигав за робочим темпом і, за оцінкою організаторів, не виявляв достатньої ініціативи. Цього робота навіть звинуватили в тому, що він “відлинює від роботи”. Також організатори визнали недостатнім його “ентузіазм під час зміни”.

У результаті двох роботів залишили в групі спостереження. У компанії сподіваються, що згодом вони зможуть приєднатися до чотирьох інших гуманоїдів, які успішно пройшли випробування та стали повноцінними працівниками.