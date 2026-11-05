У Комишувасі кількість загиблих зросла до 43, одну зниклу людину знайшли живою — Зеленський

Кількість загиблих унаслідок російського удару по школі в Комишувасі зросла до 43 людей. Пошуково-рятувальна операція триває вже четверту добу, ще десятки людей можуть залишатися під завалами.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Португалії Антоніу Жозе Сегуру в Мадриді.

Зеленський зазначив, що португальський президент висловив співчуття у зв’язку з російським ударом по звичайній школі в Комишувасі, де люди отримували гуманітарну допомогу.

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Станом на зараз відомо про 43 загиблих. Ще десятки людей можуть залишатися під завалами.

Водночас одну людину, яку вважали зниклою безвісти, сьогодні вдалося знайти живою.

Зеленський обговорив із президентом Португалії підтримку енергетики

Під час зустрічі Зеленський також говорив із Антоніу Жозе Сегуру про наслідки щоденних російських атак дронами та ракетами.

За словами президента, значних пошкоджень зазнає енергетична інфраструктура, а її відновлення залишається складним.

Сторони обговорили, як Португалія може підтримати українську енергосистему та допомогти захистити життя людей в Україні.

Також президенти говорили про можливості спільного виробництва зброї.

“Дуже розраховуємо, що будуть нові кроки на підтримку”, — зазначив Зеленський.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що на четверту добу пошуково-рятувальної операції після російського удару по Комишувасі було відомо про 42 загиблих, а під завалами могли залишатися ще 33 людини.