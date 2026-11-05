Стрілянина у магазині Тернополя: поліція намагається затримати озброєного чоловіка

5 листопада у Тернополі чоловік зачинив працівницю магазину в кабінеті, після чого з приміщення пролунали два постріли. Поліція розпочала спецоперацію

Про це повідомили в ГУНП в Тернопільській області.

Близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення про інцидент у торговельному закладі. Невідомий чоловік зачинив керуючу магазину в службовому кабінеті.

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Згодом із приміщення пролунали два постріли.

Правоохоронці проводять заходи для затримання озброєного чоловіка та забезпечення безпеки громадян.

Поліція закликає жителів Тернополя не наближатися до місця події та виконувати вимоги правоохоронців.