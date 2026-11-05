Удар РФ по Комишувасі: загиблих вже 42, під завалами можуть залишатися ще 33 людини

Кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по Комишувасі Запорізького району 2 листопада зросла до 42 людей. Аварійно-рятувальні роботи тривають четверту добу, під завалами шукають ще 33 людей.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Станом на 5 листопада з-під завалів у Комишувасі деблокували тіла 42 загиблих. Триває ідентифікація невпізнаних тіл. Серед загиблих — четверо поліцейських та двоє рятувальників.

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За інформацією поліції, під завалами можуть перебувати ще 33 людини. Аварійно-рятувальні роботи не припиняються.

Нагадаємо, 2 листопада росіяни завдали щонайменше дев’яти ударів по Комишувасі. Спочатку застосували керовані авіабомби ФАБ-500, а згодом — ФАБ-3000.

Внаслідок прямого влучання обвалилася бетонна конструкція підземного центру життєстійкості громади, розташованого у місцевій школі. На момент атаки всередині перебували цивільні, які прийшли отримати гуманітарну допомогу.

На Запоріжжі 3, 4 та 5 листопада оголошено днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару.