        Події

        Росіяни атакували два населені пункти на Запоріжжі: троє загиблих, є поранений

        Галина Шподарева
        4 Листопада 2026 14:17
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        Ліквідація пожежі / Фото ілюстративне: ДСНС
        Ліквідація пожежі / Фото ілюстративне: ДСНС

        4 листопада росіяни атакували Вільнянськ і Біленьке Запорізького району, внаслідок чого загинули троє людей. Ще один чоловік дістав поранення.

        Про це повідомив в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

        По Вільнянську російські війська завдали двох ударів. Пошкоджень зазнали п’ятиповерховий житловий будинок та приватні оселі. У багатоповерхівці виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

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        Внаслідок атаки загинули 52-річна жінка та 63-річний чоловік. Ще один чоловік віком 59 років отримав поранення.

        Також російські війська обстріляли село Біленьке Запорізького району. Внаслідок удару загинув 53-річний чоловік.


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