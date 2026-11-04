У передмісті Одеси після удару РФ горять склади, є постраждалий

Зеленський доручив уряду та правоохоронцям втрутитися у ситуацію з відновленням енергетики

Росіяни атакували два населені пункти на Запоріжжі: троє загиблих, є поранений

Внаслідок атаки загинули 52-річна жінка та 63-річний чоловік. Ще один чоловік віком 59 років отримав поранення.

По Вільнянську російські війська завдали двох ударів. Пошкоджень зазнали п’ятиповерховий житловий будинок та приватні оселі. У багатоповерхівці виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

4 листопада росіяни атакували Вільнянськ і Біленьке Запорізького району, внаслідок чого загинули троє людей. Ще один чоловік дістав поранення.