Обшуки НАБУ у силовиків: що заявили в Нацполіції та СБУ

Національна поліція та Служба безпеки України відреагували на проведення обшуків НАБУ у своїх співробітників. У відомствах підтвердили слідчі дії та заявили про сприяння розслідуванню.

Про це повідомили Національна поліція та пресслужба СБУ.

За рішенням керівництва Національної поліції України поліцейських, щодо яких слідчі НАБУ провели відповідні процесуальні заходи, на час службового розслідування відсторонено від виконання службових обов’язків.

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“Закликаємо утриматися від передчасних висновків та оцінок до завершення всебічного й об’єктивного розслідування та ухвалення відповідних рішень”, — йдеться в заяві поліції.

У СБУ підтвердили, що вранці 4 листопада детективи НАБУ та прокурори САП проводили обшуки у співробітників спецслужби в межах низки кримінальних проваджень на підставі відповідних судових ухвал.

“Служба безпеки виступає за об’єктивне та неупереджене розслідування і сприяє процесуальним діям”, — повідомили у пресслужбі СБУ.

Раніше НАБУ заявило, що один із високопосадовців СБУ погрожував детективам застосуванням вогнепальної зброї та перешкоджав проведенню обшуку, санкціонованого Вищим антикорупційним судом. За інформацією бюро, на місце слідчих дій також прибули спецпризначенці СБУ.

За даними джерел “Української правди” у правоохоронних органах, обшуки проводять у начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука та першого заступника начальника Головного управління “Д” Департаменту захисту національної державності СБУ Олександра Ковальчука.

Також повідомлялося про спробу проведення обшуку у першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки.

За інформацією видання “Бабель”, біля будинку в закритому котеджному містечку на півночі Києва, куди прибули співробітники НАБУ та СБУ, збройного протистояння не було. На місці також працювали представники Державного бюро розслідувань.