Туск попередив про загрозу провокацій РФ: у Польщі готуються масштабні військові навчання

У Польщі з 9 до 22 листопада відбудуться масштабні військові навчання “коаліції охочих” за участю майже 5000 військовослужбовців. Водночас польська влада посилила охорону кордону з Росією після повідомлень про підозрілу активність і попереджень щодо можливих провокацій.

Про це повідомляє RMF24.

Навчання пройдуть на полігоні в Новій Дембі. За інформацією Міністерства оборони Польщі, серед учасників буде майже 2000 польських військових, решта — військовослужбовці інших країн.

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Головна мета маневрів — перевірити готовність “коаліції охочих” до можливого розгортання військ в Україні після завершення війни. Військові відпрацьовуватимуть систему командування, логістику переміщення військ і техніки через територію Європи, а також протидію безпілотникам.

НАТО поінформоване про навчання, але безпосередньої участі в них не братиме. Українські військові до маневрів не залучатимуться — у Польщі буде присутня лише делегація України.

Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про підозрілу активність поблизу кордону з російською Калінінградською областю. У ніч на 3 листопада прикордонники помітили людей із ліхтариками в районі міста Семпополь.

За словами Туска, польські та союзницькі спецслужби раніше попереджали про можливі диверсії, провокації та проникнення озброєних людей до Польщі в першій половині листопада.

Після отримання цих даних влада направила до прикордонних районів додаткові поліцейські сили, контртерористичні підрозділи та посилила прикордонну охорону. Для координації дій створено спеціальний штаб, який працює у Вармінсько-Мазурському та Підляському воєводствах.

За даними RMF24, помічені люди перебували на російському боці кордону та згодом відійшли вглиб Калінінградської області. Порушення польського кордону не зафіксували.

Туск наголосив, що загроза провокацій з боку Росії зберігається, тому польські служби мають залишатися готовими до можливих інцидентів.