Зеленський у Берліні: роль США може зменшитися, тому Європа має стати сильнішою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що роль Сполучених Штатів у світі може зменшитися, тому Європа має брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку. За його словами, без сильної Німеччини це неможливо.

Про це Зеленський заявив під час виступу на Берлінській безпековій конференції.

Президент наголосив, що від позиції Німеччини багато залежить не лише для України, а й для всієї Європи.

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“Надто багато залежить від того, у що вірить Німеччина і в кого вона вірить. Роль Сполучених Штатів у світі може стати ще меншою. Тому роль Європи у світі має стати ще більшою. І без Німеччини це неможливо”, — сказав Зеленський.

Він додав, що свобода та безпека в Європі неможливі без політичної волі та сили Німеччини.

“Без вас свобода неминуче програє. Свобода та безпека в Європі неможливі без вашої волі і вашої сили. У Європи немає альтернативи для Німеччини”, — заявив президент.

Також Зеленський подякував Сполученим Штатам за допомогу Україні, зазначивши, що без американської підтримки російські удари забрали б життя ще тисяч людей, а мільйони українців могли б стати біженцями.

Водночас він наголосив, що без підтримки Європи Україна також не змогла б вистояти.

“Якби не Європа, Україна б не вижила. Якби не Німеччина та інші європейські країни, якби не Євросоюз. Росіяни спалили б значно більше наших міст і сіл, якби не ваша допомога”, — сказав Зеленський.

Зеленський заговорив про аналоги Starlink

Окремо президент порушив питання технологічної незалежності та захищеності критично важливих систем зв’язку.

За його словами, різні країни вже створюють власні аналоги Starlink, і Німеччина також працює над власною системою.

“Це правильно. Бо ключове питання в тому, хто контролює кнопки ввімкнення та вимкнення”, — заявив Зеленський.

Він також наголосив, що країни Європи не зможуть самостійно протидіяти загрозам для таких систем, тому безпека має залишатися спільним європейським інтересом.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом Зеленський обговорив подальшу військову та енергетичну підтримку України.

За підсумками переговорів президент повідомив про підготовку нового зимового пакета допомоги, подальше постачання ракет PAC-2, PAC-3 та IRIS-T для української ППО, а також нову підтримку для флоту F-16.