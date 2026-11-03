Росія за день запустила по Україні 81 дрон: 74 із них були реактивними

Протягом дня 3 листопада російські війська атакували Україну 81 ударним БпЛА, “Герберами” та безпілотниками інших типів. Із них 74 дрони були реактивними.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Атака тривала з 06:30 до 19:00. За попередніми даними, українська протиповітряна оборона за цей час збила або подавила 62 ворожі безпілотники.

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Серед знешкоджених цілей 56 були реактивними дронами.

Станом на 19:00 у повітряному просторі України залишалися ще кілька ворожих БпЛА, тому бойова робота ППО тривала.

У Повітряних силах закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.