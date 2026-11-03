Зеленський розраховує на тристоронню зустріч із Трампом і Путіним після переговорів команд

Україна очікує, що 10-11 листопада відновиться формат тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії. Спочатку зустріч має відбутися на рівні переговорних команд, однак Київ розраховує, що вона відкриє шлях до переговорів уже на рівні лідерів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

“Очікуємо найближчим часом на відновлення формату тристоронніх зустрічей України, Сполучених Штатів, Росії. Десятого-одинадцятого листопада”, — заявив Зеленський.

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За його словами, переговори відбудуться на рівні команд. Президент розраховує, що цей формат разом з іншими дипломатичними кроками дозволить перейти до тристоронньої зустрічі на рівні лідерів.

Зеленський наголосив, що саме переговори лідерів можуть дозволити вирішити ключові питання, необхідні для досягнення тривалого миру та гарантованої безпеки.

Президент також повідомив, що Україна координує з Німеччиною та іншими європейськими країнами позиції щодо основних пунктів переговорів.

За його словами, Європа залишається частиною процесу досягнення миру, а Київ прагне сформувати спільний європейський підхід до безпекових викликів і можливого завершення війни.

“Мир повинен бути достойним, і тоді мир зможе стати тривалим. Це один із ключових наших принципів”, — заявив Зеленський.

Окремо президент повідомив, що 4 листопада у Брюсселі відбудуться переговори за участю представників США, Європи, НАТО та України. На рівні команд сторони обговорять пакет відновлення України та гарантії безпеки.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що США анонсували переговори України та Росії в Абу-Дабі на 10-11 листопада за американського посередництва. Очікується, що вони пройдуть на робочому рівні, а серед ключових тем будуть післявоєнні гарантії безпеки, деескалація, гуманітарні питання та подальші кроки до мирного врегулювання.

Того ж дня у Кремлі підтвердили участь Росії у переговорах 10-11 листопада. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська делегація прибуде до Абу-Дабі для участі у тристоронньому форматі з Україною та США.