Росія візьме участь у переговорах з Україною та США в Абу-Дабі: що заявили у Кремлі

3 листопада Кремль підтвердив, що російська делегація прибуде до Абу-Дабі 10–11 листопада для участі у тристоронніх переговорах з Україною та США. Також речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва, Вашингтон і Пекін обговорюють можливість зустрічі Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна на саміті АТЕС.

Про це повідомляють росЗМІ.

За словами речника Кремля, російська делегація візьме участь у переговорах на робочому рівні, запланованих на 10–11 листопада в Абу-Дабі. Пєсков наголосив, що майже всі члени делегації регулярно інформують Путіна про поточні питання та отримують від нього відповідні вказівки.

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Також наразі узгоджується можливість переговорів Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна під час саміту АТЕС. Домовленості можуть бути остаточно оформлені найближчими днями. За словами Пєскова, Росія, США та Китай мають спільне розуміння доцільності зустрічі лідерів трьох держав.

Нагадаємо, 2 листопада стало відомо, що Сі Цзіньпін відкинув ідею тристороннього саміту щодо України без участі Європи. Як повідомляло Frankfurter Rundschau з посиланням на президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, китайський лідер наголосив, що європейські країни мають брати участь у переговорах про завершення війни в Україні.

За словами Штайнмаєра, підготовки тристороннього саміту саме щодо України немає. Водночас можлива зустріч Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна на саміті АТЕС у Китаї, але без обговорення українського питання. Ініціатором зустрічі трьох лідерів був Путін, який запропонував обговорити контроль над ядерними озброєннями. Трамп підтримав ідею та висловив бажання порушити також тему війни в Україні.