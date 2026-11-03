У Харкові після удару РФ по лікарні вже 73 постраждалих: слідчі встановлюють тип авіабомби

3 листопада російські війська завдали авіаудару по лікарні у Немишлянському районі Харкова. Кількість постраждалих зросла до 73 людей, серед них пацієнти, медичні працівники та мешканці прилеглих будинків.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Внаслідок удару в будівлях лікарні вибито вікна, пошкоджено фасад та відділення. Крім того, пошкоджень зазнали ще один медичний заклад, медична лабораторія, скління вікон десяти багатоквартирних житлових будинків і 13 автомобілів.

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Серед 73 постраждалих — пацієнти лікарні, медпрацівники та мешканці навколишніх будинків. У більшості діагностували гостру реакцію на стрес.

На місці удару правоохоронці вилучили уламки боєприпасу. За попередніми даними, російські війська могли застосувати авіабомбу ФАБ-250 із модулем керування УМПК-5Р.