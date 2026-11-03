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        У Дніпрі через атаку РФ пошкоджено ТЕЦ, лікарню, відділ поліції, є постраждалі

        Галина Шподарева
        3 Листопада 2026 08:23
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        Наслідки удару РФ по Дніпру / Фото: Дніпропетровська ОВА
        Наслідки удару РФ по Дніпру / Фото: Дніпропетровська ОВА

        3 листопада росіяни завдали ударів по Дніпру. П’ятеро людей дістали поранення, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        За даними ОВА, усіх п’ятьох постраждалих госпіталізували. У тяжкому стані чоловіки віком 80 та 81 рік.

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        Мер Дніпра Борис Філатов уточнив, що в Самарському районі зафіксовано влучання по ТЕЦ, житловому кварталу та відділу поліції.

        Також внаслідок російської атаки пошкоджено лікарню.

        На місці ударів працюють екстрені служби. Триває пошуково-рятувальна операція.

        Наслідки удару по Дніпру 3 листопада / Фото: Дніпропетровська ОВА

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