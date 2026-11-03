У Дніпрі через атаку РФ пошкоджено ТЕЦ, лікарню, відділ поліції, є постраждалі

3 листопада росіяни завдали ударів по Дніпру. П’ятеро людей дістали поранення, двоє з них перебувають у тяжкому стані.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
За даними ОВА, усіх п’ятьох постраждалих госпіталізували. У тяжкому стані чоловіки віком 80 та 81 рік.
Мер Дніпра Борис Філатов уточнив, що в Самарському районі зафіксовано влучання по ТЕЦ, житловому кварталу та відділу поліції.
Також внаслідок російської атаки пошкоджено лікарню.
На місці ударів працюють екстрені служби. Триває пошуково-рятувальна операція.