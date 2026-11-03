Частина Харкова залишилася без тепла та гарячої води після нічного обстрілу

У Дніпрі через атаку РФ пошкоджено ТЕЦ, лікарню, відділ поліції, є постраждалі

Мер Дніпра Борис Філатов уточнив, що в Самарському районі зафіксовано влучання по ТЕЦ, житловому кварталу та відділу поліції.

За даними ОВА, усіх п’ятьох постраждалих госпіталізували. У тяжкому стані чоловіки віком 80 та 81 рік.

3 листопада росіяни завдали ударів по Дніпру. П’ятеро людей дістали поранення, двоє з них перебувають у тяжкому стані.