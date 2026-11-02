На Хмельниччині матір і доньку підозрюють у виготовленні та продажу матеріалів сексуального насильства над дітьми

На Хмельниччині 39-річну жінку та її 19-річну доньку підозрюють у виготовленні та збуті дитячої порнографії за участю двох молодших дітей віком 13 і 16 років. Обох підозрюваних взяли під варту без права внесення застави.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, з грудня 2025 року до вересня 2026 року мати, використовуючи залежність дітей від неї, схиляла їх до участі у зйомках.

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Старша донька, за версією слідства, здійснювала фото- та відеозйомку, а також створила й адмініструвала два закриті Telegram-канали. Там було розміщено понад тисячу файлів порнографічного характеру, доступ до яких продавали за гроші.

Отримані кошти, як стверджують правоохоронці, підозрювані витрачали на власні потреби.

Із сім’ї вилучили вісьмох дітей, яких помістили до медичного закладу.

Обом жінкам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 301-1 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.