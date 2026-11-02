Кількість загиблих у Комишувасі зросла до 24: серед них рятувальники та поліцейські

У селищі Комишуваха Запорізької області кількість загиблих унаслідок російських авіаударів зросла до 24 людей. Ще п’ятеро людей поранені, серед них двоє рятувальників.

Про це повідомила ДСНС України.

Серед загиблих — двоє рятувальників і четверо поліцейських.

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Як повідомив Олексій Корецький, російські війська цілеспрямовано атакували школу в Комишувасі, де місцевим жителям роздавали гуманітарну допомогу.

Зранку по навчальному закладу були скинуті авіабомби. Після першого удару люди сховалися в укритті, після чого російські війська завдали повторного удару ще дев’ятьма авіабомбами саме по укриттю.

За словами Корецького, російська сторона знала, що місцеві жителі щотижня отримували гуманітарну допомогу саме в цьому місці.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. Пошук і порятунок людей ускладнює загроза повторних ударів.

Наслідки російського авіаудару по Комишувасі Запорізької області / Фото: ДСНС Запоріжжя

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що після повторного російського удару по укриттю в Комишувасі Запорізької області загинули щонайменше 18 людей, ще п’ятеро були поранені.

За даними української влади, після першого удару по школі, де місцевим жителям роздавали гуманітарну допомогу, російські війська скинули ще дев’ять авіабомб по укриттю, в якому перебували люди.