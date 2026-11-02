У Києві чоловіка засудили до довічного за зґвалтування 11-річного хлопчика

У Києві 35-річного чоловіка засудили до довічного позбавлення волі за розбещення, зґвалтування та сексуальне насильство над 11-річним хлопчиком. Крім того, його визнали винним у зберіганні матеріалів із сексуальним насильством над дітьми.

Про це повідомила Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, влітку 2021 року чоловік познайомився з хлопчиком через інтернет-додаток для спілкування про комп’ютерні ігри та програмування.

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Спочатку школяр вважав, що листується з однолітком або трохи старшим підлітком.

Згодом чоловік увійшов у довіру до дитини та під приводом спільного дозвілля запросив хлопчика до себе додому. Використовуючи його довірливість, він вчиняв щодо нього сексуальне насильство та переконував приховувати їхнє спілкування від батьків.

Про злочини стало відомо після того, як батьки прочитали листування сина та звернулися до правоохоронців.

Під час обшуку на електронних пристроях чоловіка також виявили значну кількість матеріалів із сексуальним насильством над дітьми.

У суді обвинувачений вини не визнав. Потерпілий виявив бажання особисто свідчити про вчинені щодо нього злочини.

Прокурори Київської міської та Солом’янської окружної прокуратур довели вину чоловіка в суді.

За результатами розгляду справи його засудили до довічного позбавлення волі за ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 2 ст. 156 та ч. 1 ст. 301-1 Кримінального кодексу України.