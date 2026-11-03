Купол над Києвом: “Флеш” розкрив подробиці захисту столиці від російських “шахедів”

В Україні провели масштабну операцію зі створення захисного купола радіоелектронної боротьби над Києвом для протидії реактивним “шахедам” із дистанційним керуванням. Це змусило російські війська зробити паузу, модернізувати безпілотники та шукати інші рішення.

Про це повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій “Флеш” Бескрестнов.

За його словами, російські оператори можуть дистанційно керувати “шахедами” з території РФ завдяки технології МЕШ-радіозв’язку. Встановлений на безпілотнику радіомодем дозволяє оператору шукати цілі та керувати польотом.

Реклама

Реклама

Для протидії цій технології виникла потреба створити над Києвом захисний купол із засобів радіоелектронної боротьби, який перешкоджав би радіозв’язку російських безпілотників.

“Завдання були масштабними й амбітними — за кілька тижнів зробити великий обсяг робіт по всьому місту. У процес були залучені всі основні виробники засобів РЕБ, які цілодобово виготовляли та монтували обладнання”, — розповів “Флеш”.

В операції брали участь Генеральний штаб, Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, РНБО, Офіс президента та інші підрозділи ЗСУ. За словами Бескрестнова, її виконання перебувало під постійним контролем президента України.

За його оцінкою, створення захисного купола змусило російську сторону тимчасово призупинити застосування відповідних рішень, модернізувати “шахеди” та шукати нові способи керування ними.