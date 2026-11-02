        Суспільство

        ППО знешкодила 154 зі 193 російських дронів

        Галина Шподарева
        2 Листопада 2026 08:29
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        Мобільна вогнева група / Фото: МВС
        Мобільна вогнева група / Фото: МВС

        У ніч на 2 листопада, починаючи з 18:00 1 листопада, росіяни атакували Україну 193 ударними БпЛА Shahed, 75 із них – реактивні, “Гербера”, дронами-імітаторами “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське ТОТ АР Крим.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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        Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 154 БпЛА, 58 із них – реактивні.

        Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 26 локаціях, а також падіння уламків на дев’яти локаціях.


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