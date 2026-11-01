Геловін знаменитостей: Гайді Клум здивувала костюмом власної руки

Знаменитості відсвяткували Геловін незвичайними перевтіленнями на вечірках у Нью-Йорку та Лондоні. Супермодель Гайді Клум з’явилася в образі гігантської відрубаної руки, а телеведуча Мая Джама перевтілилася в чотириразового олімпійського чемпіона Мо Фару.

Добірку зіркових костюмів опублікувала BBC.

Впізнати майже неможливо: які образи зірки обрали на Геловін / Фото: Getty Images for Heidi Klum

Для своєї ювілейної, 25-ї геловінської вечірки 53-річна Клум обрала збільшену копію власної лівої руки. Костюм доповнили довгі червоні нігті, каблучки та деталі, які імітували відсічене зап’ястя.

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Як пише Marie Claire, над образом працювали художник зі спецефектів Майк Маріно та команда ProRenFX. Для відтворення особистих деталей використали цифровий скан руки моделі, зокрема скопіювали її обручку й маленьке татуювання на пальці.

Серед гостей вечірки Клум були актори Ніл Патрік Гарріс і Девід Бертка, які обрали однакові костюми близнючок із фільму жахів “Сяйво”. Співачка Джейд Тірлволл постала в образі кам’яної статуї ангела.

Тим часом Мая Джама провела власну вечірку в Лондоні. Для перевтілення в Мо Фару вона використала не лише грим: за словами телеведучої, спортсмен підтримав задум і надіслав їй свою справжню олімпійську форму, медалі та кросівки.

Клум багато років влаштовує костюмовані вечірки й щоразу готує складне перевтілення. Серед її попередніх образів — гігантський черв’як, принцеса Фіона зі “Шрека” та Медуза Горгона. Торік модель обрала саме Медузу, а у 2024 році — інопланетянина з фільму Стівена Спілберга.