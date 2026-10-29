Зірку “Гри престолів”, відомого роллю Джеймі Ланністера, помітили в метро Києва під час загрози обстрілу

Відомий данський актор Ніколай Костер-Вальдау, який зіграв Джеймі Ланністера в культовому серіалі “Гра престолів”, 28 жовтня спустився до київського метро через загрозу російського ракетного удару. У підземці його упізнали місцеві жителі, деякі фотографувалися зі знаменитістю.

Про це пише видання HuffPost.

У середу, 28 жовтня, Ніколая Костера-Вальдау помітили з великою сумкою, коли він прямував до підземного укриття на станції київського метро через небезпеку російської ракетної атаки.

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Поява зірки “Гри престолів” здивувала людей, які перебували в метро. Деякі пасажири впізнали актора та зробили з ним спільні фотографії.

Костер-Вальдау з 2016 року є послом доброї волі Програми розвитку ООН (UNDP). У межах цієї діяльності він підтримує ініціативи, пов’язані зі зміною клімату та гендерною рівністю.

Після початку повномасштабного російського вторгнення актор також брав участь у численних заходах на підтримку України у Данії.

У березневому інтерв’ю Euronews Костер-Вальдау наголошував на важливості Організації Об’єднаних Націй як майданчика для дипломатії, водночас визнаючи необхідність її реформування.

У соцмережах Костер-Вальдау не повідомляє про свій візит до Києва.