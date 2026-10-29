Зеленський відреагував на удар по вокзалу в Дніпрі: 13 загиблих, 13 постраждалих

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі загинули 13 людей, ще 13 постраждали. Він закликав США, ЄС та країни G7 відповісти на російську ескалацію новими, сильнішими санкціями.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

За словами президента, російський дрон атакував перон, де перебували приміська електричка та регулярний пасажирський потяг.

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“На жаль, станом на зараз відомо про 13 загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Ще десять людей постраждали”, — повідомив Зеленський.

На місці удару працюють необхідні екстрені служби.

Президент звернув увагу, що Росія продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах після послаблення частини санкцій проти російських олігархів та енергетичного сектору.

Зеленський наголосив, що санкції проти Москви та її воєнної машини не повинні слабшати, доки триває війна, та закликав до нових санкційних кроків з боку Євросоюзу, США і G7.

За інформацією Дніпропетровської ОВА, кількість поранених унаслідок російського удару по Дніпру зросла до 13 людей. Четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані — це 11-річний хлопчик, чоловіки 40 і 53 років та 26-річна жінка.

Стан решти поранених медики оцінюють як середньої тяжкості. Усі постраждалі перебувають у лікарні та отримують необхідну допомогу.

Наслідки російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі / Фото: ДСНС України

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що російські війська завдали удару реактивним БпЛА по залізничному вокзалу в Дніпрі. Удар припав на платформу, де перебував пасажирський поїзд Дніпро — Запоріжжя.