У ніч на 29 листопада далекобійні безпілотники української розвідки завдали удару по хімічному підприємству “КуйбишевАзот” у російському Тольятті Самарської області. На території заводу зафіксовано численні вибухи та масштабну пожежу.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, “КуйбишевАзот” є одним із найбільших підприємств хімічної промисловості Росії, продукція якого використовується у військово-промисловому комплексі країни, зокрема у виробництві боєприпасів та ракет.

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Інформацію про масштаби пошкоджень підприємства українська розвідка наразі не оприлюднила.

Нагадаємо, вранці губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев повідомив про атаку безпілотників на промислове підприємство регіону, не уточнивши його назви.

Раніше моніторингові Telegram-канали та видання Astra припускали, що ціллю нічної атаки міг бути завод “Тольяттікаучук”. Натомість ГУР підтвердило ураження підприємства “КуйбишевАзот”.