У суботу, 28 листопада, десятки тисяч людей вийшли на акцію протесту в столиці Грузії Тбілісі. Демонстранти вимагали повернення країни на шлях європейської інтеграції, проведення нових виборів та звільнення ув’язнених учасників протестів.

Про це пише Euronews.

Учасники акції з прапорами Грузії та Європейського Союзу заповнили центральну площу столиці. До участі в демонстрації закликали проєвропейські активісти та п’ять опозиційних партій, заборони яких домагається влада.

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Акція відбулася у другу річницю початку масових протестів, спричинених рішенням грузинського уряду призупинити процес вступу до ЄС.

Політична криза в Грузії триває після суперечливих парламентських виборів у жовтні 2024 року, за результатами яких правляча партія “Грузинська мрія” зміцнила свої позиції.

Через місяць прем’єр-міністр Іраклій Кобахідзе оголосив про призупинення зусиль щодо вступу до ЄС щонайменше до 2028 року. Це спричинило загальнонаціональні протести, які супроводжувалися жорсткими діями поліції.

Попри масові затримання, значні штрафи та посилення законодавчих обмежень, демонстранти продовжують щодня виходити на вулиці Тбілісі.

Уряд Грузії запевняє, що не відмовляється від вступу до ЄС

Напередодні демонстрації її організатори звинуватили “Грузинську мрію” у зраді європейських та євроатлантичних прагнень країни, закріплених у Конституції Грузії.

Водночас Кобахідзе у п’ятницю заявив, що його уряд залишається відданим меті вступу до Євросоюзу та готовий розпочати переговори вже зараз.

“Буде зроблено все, щоб Грузія стала повноправним членом Європейського Союзу. Ми сподіваємося, що до того часу ЄС також змінить свій підхід і повернеться до традиційних цінностей”, — заявив грузинський прем’єр.

Критики “Грузинської мрії”, яка перебуває при владі з 2012 року, звинувачують партію у зближенні з Росією та підриві демократичних інститутів.

Грузинська влада натомість стверджує, що її політика спрямована на захист суверенітету країни від іноземного втручання та спроб опозиції дестабілізувати ситуацію.

Кобахідзе також відмовляється скасовувати суперечливі закони про іноземний вплив та реєстрацію неурядових організацій, називаючи відповідні вимоги Брюсселя втручанням у внутрішні справи Грузії.

Грузія залишається кандидатом на вступ до ЄС лише на папері

Грузія отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу в грудні 2023 року. Однак уже наступного року процес євроінтеграції фактично зупинився через занепокоєння Брюсселя погіршенням демократичних стандартів у країні.

У жовтні єврокомісарка з питань розширення Марта Кос назвала Грузію країною-кандидатом “лише на папері”, зазначивши, що вона відстала від України та Молдови на шляху до членства в ЄС.

Згідно з опитуваннями громадської думки, вступ до Євросоюзу підтримують близько 80% населення Грузії.

Посилення тиску на опозицію та громадянське суспільство

За даними Amnesty International, протягом останніх двох років тисячі учасників протестів зазнали свавільних затримань та штрафів, а сотні повідомили про катування або інші форми жорстокого поводження.

Понад 150 людей опинилися за ґратами внаслідок судових процесів, які правозахисна організація назвала несправедливими та політично мотивованими.

Кількох відомих опозиційних лідерів ув’язнено, а влада запровадила низку законодавчих обмежень щодо діяльності незалежних медіа та організацій громадянського суспільства.

На початку цього тижня сімох ув’язнених учасників протестів помилували. Кобахідзе заявив, що влада готова звільняти тих, хто розкається та визнає свою провину.

У жовтні Конституційний суд Грузії розпочав розгляд позову “Грузинської мрії” щодо заборони п’яти великих опозиційних партій, які влада звинувачує у спробах підриву конституційного ладу.

Суд має ухвалити рішення до червня 2027 року.

Європейський парламент засудив ініціативу щодо заборони опозиційних партій, попередивши, що такий крок ще більше віддалить Грузію від Європейського Союзу.