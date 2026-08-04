Україна готується відкрити ще чотири кластери переговорів про вступ до ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з посадовцями, які відповідають за європейську інтеграцію. За її підсумками визначили три ключові пріоритети у роботі з Євросоюзом.

За словами президента, цього року Україна вже відкрила два кластери у переговорах про вступ до ЄС і готується відкрити ще чотири.

Українська сторона, як наголосив Зеленський, виконала все необхідне для ухвалення позитивного рішення.

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У нараді взяли участь прем’єр-міністр Сергій Корецький, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов, а також заступники керівника Офісу президента Сергій Кислиця та Ігор Жовква.

Першим пріоритетом Зеленський назвав повноцінний вступ України до Європейського Союзу. За його словами, це не лише політичне та економічне, а й безпекове завдання як для України, так і для самого ЄС.

Президент зазначив, що членство України має усунути геополітичну невизначеність, якою Росія протягом десятиліть користувалася для дестабілізації України та Євросоюзу.

«Разом з українською силою Євросоюз набуває необхідних безпекових спроможностей, що дозволяє посилити європейський компонент євроатлантичної спільноти», — заявив Зеленський.

Другим напрямком має стати максимальна секторальна інтеграція України до ЄС уже зараз. Президент наголосив, що Україну повинні сприймати як невіддільну частину звичних європейських процесів.

Третім пріоритетом Зеленський назвав отримання необхідних пакетів підтримки для проходження зими. За його словами, відносини з Брюсселем, європейськими інституціями, столицями та громадами країн Європи мають приносити практичні рішення для захисту життя в Україні.

«Розраховую на результати», — підсумував президент.