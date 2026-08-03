Зеленський назвав підготовку до зими пріоритетом для українських послів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із головних завдань українських послів має стати підготовка країни до зими, зокрема пошук ракет для систем ППО, енергетичного обладнання та можливостей для імпорту газу.

Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Під час наради з послами у Києві Зеленський зазначив, що наразі неможливо точно спрогнозувати, коли дипломатичні зусилля, українські далекобійні удари та санкції партнерів створять достатній тиск на Росію для завершення війни.

Реклама

Реклама

За його словами, Україна намагатиметься досягти цього до зими, однак Росія прагне затягувати війну.

Серед ключових потреб президент назвав ракети для систем Patriot, SAMP-T, NASAMS та інших засобів протиповітряної оборони, а також озброєння для української авіації.

Зеленський наголосив, що кожен український посол має знати, у яких країнах можна знайти необхідні трансформатори, які існують домовленості щодо імпорту та які транскордонні рішення можуть підтримати Україну.

Крім того, дипломати мають володіти інформацією про запаси ракет для ППО в країнах перебування та працювати над їх переданням Україні.

Президент також анонсував на поточному тижні засідання Ради національної безпеки і оборони в новому форматі. На ньому розглянуть плани стійкості регіонів і громад напередодні зими.

За словами Зеленського, новим секретарем РНБО стане Ігор Клименко, який має досвід координації безпекового сектору та роботи під час минулої зими.

Окремо президент доручив підготувати системні зміни до ротації українських дипломатів. Посли та співробітники дипломатичних установ мають володіти мовою країни перебування, знати її культуру й підтримувати постійний зв’язок з Україною.

Зеленський також закликав дипломатів активніше працювати в країнах, де найближчим часом відбудуться вибори, щоб протидіяти російським гібридним впливам і зберегти підтримку України незалежно від результатів голосування.

Ще одним напрямом роботи він назвав розвиток діалогу з Китаєм, щоб не допустити повної підтримки Росії з боку Пекіна.