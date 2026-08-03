Росія посилює захист суден у Чорному й Азовському морях після атак дронів

Росія заявила про посилення захисту суден в Азово-Чорноморському басейні та розробку альтернативних маршрутів для перевезення вантажів на тлі різкого зростання кількості атак на морі.

Про це пише Reuters із посиланням на Міністерство транспорту РФ.

У відомстві заявили, що через «напружену ситуацію в Азовському морі», пов’язану з атаками дронів на морські судна, створили спеціальну робочу групу. Вона має знайти нові маршрути та перевести частину вантажопотоків на інші види транспорту.

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За даними російського Мінтрансу, низка стивідорних компаній уже заявила про готовність прийняти додаткові обсяги вантажів і пришвидшити їх відправлення через свої термінали.

Спільно з Міністерством оборони РФ також запроваджують додаткові заходи для безпеки судноплавства та захисту кораблів в Азовському й Чорному морях.

Останніми тижнями Росія та Україна посилили атаки на об’єкти аграрного експорту й комерційні судна в Чорноморському регіоні. Це вже спричинило зростання цін на пшеницю на світових ринках.

Російська зернова асоціація попередила, що удари українських дронів по російських суднах і портах можуть найближчим часом зупинити експорт зерна через Чорне море. У галузі заявляють, що це може призвести до подальшого зростання цін і загострення продовольчої ситуації в Африці та на Близькому Сході.

Українська аграрна конфедерація також попереджала, що російські удари по судноплавству поблизу Одеси обмежують український експорт у ключовий період збирання врожаю та можуть вплинути на світові постачання продовольства.