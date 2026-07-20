        Суспільство

        Кількість жертв удару РФ по судну біля Одеси зросла до 10

        Сергій Бордовський
        20 Липня 2026 09:26
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        Атака на зернове судно біля Одеси: загинули 10 людей, серед них український лоцман / Фото: ВМС ЗСУ
        Атака на зернове судно біля Одеси: загинули 10 людей, серед них український лоцман / Фото: ВМС ЗСУ

        Кількість загиблих унаслідок російського удару по цивільному торговельному судну поблизу Одеси зросла до 10. Серед жертв — лоцман філії «Дельта-лоцман» державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

        Про це повідомила Адміністрація морських портів України.

        Судно під прапором Гвінеї-Бісау після завантаження кукурудзою виходило з українського порту. На борту перебували 17 членів екіпажу — громадяни Сирії та Індії, а також український лоцман.

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        Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Пожежу на судні вдалося локалізувати.

        Восьмох членів екіпажу врятували та доправили на берег. Десятеро людей, зокрема лоцман ДП «АМПУ», загинули.

        Раніше Військово-морські сили ЗСУ повідомляли, що російські війська атакували суховантаж GOLDEN LEO трьома крилатими ракетами Х-59/Х-69. Влучання припало в район правого борту надбудови, після чого на судні виникла пожежа.

        Спочатку ВМС повідомляли про п’ятьох загиблих і п’ятьох членів екіпажу, доля яких залишалася невідомою. Згодом міністр відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник уточнив, що кількість загиблих зросла до шести, а четверо людей вважалися зниклими безвісти.

        До рятувальної операції залучали підрозділи ВМС ЗСУ та Морської пошуково-рятувальної служби. Двох із восьми врятованих членів екіпажу було поранено, їх доправили до однієї з лікарень Одеси.

        В Адміністрації морських портів України назвали атаку цілеспрямованим терором проти цивільного судноплавства, портової інфраструктури, міжнародної торгівлі та свободи мореплавства.

        АМПУ висловила співчуття родинам і близьким загиблих.


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