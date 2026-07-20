Кількість жертв удару РФ по судну біля Одеси зросла до 10

Кількість загиблих унаслідок російського удару по цивільному торговельному судну поблизу Одеси зросла до 10. Серед жертв — лоцман філії «Дельта-лоцман» державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

Про це повідомила Адміністрація морських портів України.

Судно під прапором Гвінеї-Бісау після завантаження кукурудзою виходило з українського порту. На борту перебували 17 членів екіпажу — громадяни Сирії та Індії, а також український лоцман.

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Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Пожежу на судні вдалося локалізувати.

Восьмох членів екіпажу врятували та доправили на берег. Десятеро людей, зокрема лоцман ДП «АМПУ», загинули.

Раніше Військово-морські сили ЗСУ повідомляли, що російські війська атакували суховантаж GOLDEN LEO трьома крилатими ракетами Х-59/Х-69. Влучання припало в район правого борту надбудови, після чого на судні виникла пожежа.

Спочатку ВМС повідомляли про п’ятьох загиблих і п’ятьох членів екіпажу, доля яких залишалася невідомою. Згодом міністр відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник уточнив, що кількість загиблих зросла до шести, а четверо людей вважалися зниклими безвісти.

До рятувальної операції залучали підрозділи ВМС ЗСУ та Морської пошуково-рятувальної служби. Двох із восьми врятованих членів екіпажу було поранено, їх доправили до однієї з лікарень Одеси.

В Адміністрації морських портів України назвали атаку цілеспрямованим терором проти цивільного судноплавства, портової інфраструктури, міжнародної торгівлі та свободи мореплавства.

АМПУ висловила співчуття родинам і близьким загиблих.