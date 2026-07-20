Генштаб: Росія втратила за добу ще 1600 військових і 82 артсистеми

Один із найбільших балістичних ударів по Києву: що побачили журналісти Reuters

Після ударів по Києву та Харківщині зросла кількість жертв і постраждалих

Під завалами у Запоріжжі залишаються люди після удару КАБами

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1 430 530 військових. За минулу добу втрати особового складу армії РФ зросли ще на 1600 осіб.