Генштаб: Росія втратила за добу ще 1600 військових і 82 артсистеми

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1 430 530 військових. За минулу добу втрати особового складу армії РФ зросли ще на 1600 осіб.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати російських військ станом на 20 липня 2026 року орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 1 430 530 осіб, зокрема 1600 за добу;
- танків — 12 158, зокрема 2 за добу;
- бойових броньованих машин — 24 971, зокрема 8 за добу;
- артилерійських систем — 46 343, зокрема 82 за добу;
- реактивних систем залпового вогню — 1953, зокрема 3 за добу;
- засобів протиповітряної оборони — 1511, зокрема 6 за добу;
- літаків — 438;
- гелікоптерів — 354;
- наземних робототехнічних комплексів — 1965, зокрема 9 за добу;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 418 425, зокрема 1769 за добу;
- крилатих ракет — 4933, зокрема 18 за добу;
- кораблів і катерів — 34;
- підводних човнів — 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 122 894, зокрема 605 за добу;
- спеціальної техніки — 4433, зокрема 3 за добу.
У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.