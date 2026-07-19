Україну накриють грози, зливи, град і шквали

У понеділок, 20 липня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У більшості областей прогнозують помірні дощі, а в північних та центральних регіонах місцями значні. Опадів не очікується на сході та південному сході країни.

Також синоптики попереджають про грози, вдень в окремих районах можливі град і шквали швидкістю 15–20 м/с.

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Вітер буде південно-західний та західний, 7–12 м/с. Температура вночі становитиме 16–21°, вдень — 25–30°. На півдні та сході повітря прогріється до 33°, у західних областях очікується 22–27°.

На Київщині прогнозують помірні, а вночі місцями значні дощі та грози. Вдень в окремих районах області можливі град і шквали 15–20 м/с.

У Києві очікуються короткочасний дощ і гроза. Температура в столиці вночі становитиме 19–21°, вдень — 27–29°.

Укргідрометцентр оголосив попередження про небезпечні метеорологічні явища у Києві та Київській області. 20 липня очікуються грози, а вдень по області в окремих районах — град і шквали.