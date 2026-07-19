Один із найбільших балістичних ударів по Києву: що побачили журналісти Reuters

Росія в ніч проти 19 липня завдала по Києву одного з найбільших балістичних ударів за час повномасштабної війни. Внаслідок атаки щонайменше одна людина загинула, ще 16 дістали поранення, пише Reuters.

Під час атаки російські війська застосували 41 ракету різних типів. Серія потужних вибухів пролунала у різних районах столиці, спричинивши значні руйнування.

Росія завдала потужного удару по Києву, застосувавши балістичні ракети / Фото: Reuters

За словами міського голови Києва Віталія Кличка, пошкоджено житлові будинки, склади, супермаркет і гуртожиток. Троє постраждалих перебувають у важкому стані.

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На одній із локацій у західній частині столиці рятувальники розбирали обгорілі уламки та проливали водою зруйновані квартири.

Мешканець Києва, який представився Владом, розповів Reuters, що під час вибуху перебував у своїй квартирі. Вибуховою хвилею зірвало балконні двері, які вдарили його по голові.

«Зі мною живе бабуся, яка не може ходити. Як я міг утекти й залишити її?» — розповів чоловік.

Ближче до центру Києва удар зруйнував підземний пішохідний перехід поблизу станції метро, яка раніше вже неодноразово ставала ціллю російських атак. На місці залишилася купа уламків.

Окремого удару російські війська завдали по терміналу Нової пошти у передмісті Харкова. Загинули троє людей, ще 20 постраждали.

У сусідній Сумській області росіяни атакували реабілітаційний центр, повідомив виконувач обов’язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга.

Україні бракує засобів ППО

Reuters зазначає, що останніми тижнями російські війська посилили удари балістичними ракетами по Києву та інших українських містах. Це відбувається на тлі критичного дефіциту систем протиповітряної оборони американського виробництва.

За даними Повітряних сил ЗСУ, під час нічної атаки, головною ціллю якої був Київ, сили ППО збили 18 ракет. Також було знищено або подавлено 108 із 125 російських безпілотників.

Минулого тижня Зеленський повідомив, що Україна та США досягли політичної домовленості щодо ліцензійного виробництва ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Президент висловив сподівання, що виробництво може розпочатися до кінця року.

Посилення російських атак збільшує тиск на партнерів України, від яких Київ очікує прискорення постачання систем, здатних перехоплювати балістичні ракети.

«Захист від балістичних ракет зараз є нашим постійним і найвищим пріоритетом. Перехоплювачі потрібні щодня», — заявив Зеленський.