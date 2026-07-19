Росіяни атакували передмістя Харкова: щонайменше 16 постраждалих, трасу М-03 перекрили

Російські війська атакували передмістя Харкова. Кількість постраждалих зросла до 16 людей, дев’ятьох із них доставили до лікарень, троє перебувають у важкому стані.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, усім постраждалим надають висококваліфіковану медичну допомогу.

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Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України повідомило, що через безпекову ситуацію після обстрілу перекрили рух трасою М-03 Київ — Харків — Довжанський на ділянці від Пісочина до Люботина.

Обмеження діють для всіх видів транспорту. Об’їзд організували за затвердженою схемою.