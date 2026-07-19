        Спорт

        Франція відігралася з 0:4 до 3:4, але програла Англії у неймовірному матчі за третє місце на ЧС

        Віктор Алєксєєв
        19 Липня 2026 09:19
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        Англієць Букайо Сака святкує забитий п’ятий гол своєї команди разом із Джудом Беллінгемом та Рісом Джеймсом
        Англієць Букайо Сака святкує забитий п’ятий гол своєї команди разом із Джудом Беллінгемом та Рісом Джеймсом

        Збірна Англії перемогла Францію з рахунком 6:4 у матчі за третє місце чемпіонату світу в Маямі. Букайо Сака оформив хет-трик, а Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу, повідомляє Reuters.

        Англійці провели потужний перший тайм і пішли на перерву з перевагою у чотири м’ячі. Уже на третій хвилині рахунок відкрив Деклан Райс, а на 18-й хвилині Езрі Конса забив після його подачі з кутового.

        Наприкінці першої половини гри двічі відзначився Сака — на 37-й хвилині та в компенсований час.

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        Після перерви Франція різко додала. На 48-й хвилині перший м’яч забив Мбаппе, а на 54-й Бредлі Барколя скоротив відставання до двох голів.

        На 66-й хвилині Мбаппе оформив дубль після передачі Майкла Олісе, зробивши рахунок 4:3. Його турнірний доробок зріс до десяти м’ячів.

        Завдяки цьому Мбаппе випередив Ліонеля Мессі у боротьбі за «Золоту бутсу», а також став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу, забивши 22 голи.

        За три хвилини до завершення основного часу Сака реалізував пенальті та оформив хет-трик. Усман Дембеле знову повернув Францію у гру, однак у компенсований час Джуд Беллінгем встановив остаточний рахунок — 6:4.

        Для Беллінгема цей м’яч став сьомим на турнірі — це найкращий результат серед футболістів збірної Англії на одному чемпіонаті світу.

        Десять голів стали рекордним показником для матчу за третє місце. Попередній рекорд було встановлено у 1958 році, коли Франція перемогла Західну Німеччину з рахунком 6:3.

        Англія вперше виграла матч за третє місце після поразок у таких поєдинках у 1990 та 2018 роках. Це найкращий результат команди на чемпіонатах світу після перемоги у 1966 році.

        Для головного тренера Франції Дідьє Дешама цей матч став останнім на чолі збірної.


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