Франція відігралася з 0:4 до 3:4, але програла Англії у неймовірному матчі за третє місце на ЧС

Збірна Англії перемогла Францію з рахунком 6:4 у матчі за третє місце чемпіонату світу в Маямі. Букайо Сака оформив хет-трик, а Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу, повідомляє Reuters.

Англійці провели потужний перший тайм і пішли на перерву з перевагою у чотири м’ячі. Уже на третій хвилині рахунок відкрив Деклан Райс, а на 18-й хвилині Езрі Конса забив після його подачі з кутового.

Наприкінці першої половини гри двічі відзначився Сака — на 37-й хвилині та в компенсований час.

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Після перерви Франція різко додала. На 48-й хвилині перший м’яч забив Мбаппе, а на 54-й Бредлі Барколя скоротив відставання до двох голів.

На 66-й хвилині Мбаппе оформив дубль після передачі Майкла Олісе, зробивши рахунок 4:3. Його турнірний доробок зріс до десяти м’ячів.

Завдяки цьому Мбаппе випередив Ліонеля Мессі у боротьбі за «Золоту бутсу», а також став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу, забивши 22 голи.

За три хвилини до завершення основного часу Сака реалізував пенальті та оформив хет-трик. Усман Дембеле знову повернув Францію у гру, однак у компенсований час Джуд Беллінгем встановив остаточний рахунок — 6:4.

Для Беллінгема цей м’яч став сьомим на турнірі — це найкращий результат серед футболістів збірної Англії на одному чемпіонаті світу.

Десять голів стали рекордним показником для матчу за третє місце. Попередній рекорд було встановлено у 1958 році, коли Франція перемогла Західну Німеччину з рахунком 6:3.

Англія вперше виграла матч за третє місце після поразок у таких поєдинках у 1990 та 2018 роках. Це найкращий результат команди на чемпіонатах світу після перемоги у 1966 році.

Для головного тренера Франції Дідьє Дешама цей матч став останнім на чолі збірної.