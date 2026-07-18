Росія завдала ракетних ударів по Одещині: двоє загиблих, серед постраждалих дитина

Російські війська завдали ракетних ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одеської області. За попередніми даними, загинули двоє людей, ще п’ятеро постраждали, серед них дитина.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок влучання ракети по території парку розваг були зруйновані рибацькі будинки та пошкоджені шість легкових автомобілів.

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За попередніми даними, на цьому місці загинули двоє людей. Ще четверо постраждали, серед них дитина.

Під завалами можуть перебувати люди. На місці триває пошуково-рятувальна операція.

Ще в одному населеному пункті внаслідок обстрілу пошкоджені житловий будинок і два легкові автомобілі. Постраждала одна людина.

На місцях ударів працюють усі відповідні служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.