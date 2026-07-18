Російський маркетплейс Wildberries не компенсуватиме продавцям товари, знищені під час атаки дронів

Продавці російського маркетплейсу Wildberries, товари яких були знищені під час ударів українських безпілотників по логістичних центрах, можуть не отримати компенсацій. Компанія ще до атаки внесла до договору пункт, який звільняє її від відповідальності за збитки, спричинені застосуванням БПЛА, озброєння та вибухами.

У ніч на 18 липня безпілотники уразили логістичні об’єкти Wildberries в Електросталі Московської області та Котовську Тамбовської області. На складах спалахнули масштабні пожежі, через які було знищено велику кількість товарів продавців.

На початку липня Wildberries оновив оферту для продавців. Нова редакція договору набула чинності 7 липня — за 11 днів до атаки на логістичні центри.

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У документі зазначено, що маркетплейс звільняється від відповідальності, якщо втрата чи пошкодження товарів стали наслідком обставин непереборної сили. До них компанія віднесла застосування або падіння військової техніки, літальних апаратів, зокрема безпілотників, а також обстріли та вибухи.

У попередній версії договору безпілотники та інші засоби ураження окремо не згадувалися. У Wildberries пояснювали, що зміни нібито лише конкретизують уже чинні положення про форс-мажор, а не створюють нові підстави для відмови від відповідальності.

Водночас компанія не відповіла на запитання журналістів, що саме мають робити продавці, якщо їхні товари на складі будуть знищені внаслідок атаки.

Після ударів засновниця Wildberries Тетяна Кім повідомила, що товари, які перебували на постраждалих складах, тимчасово зняли з продажу. Вона пообіцяла оприлюднити додаткову інформацію пізніше, але про компенсації продавцям не заявила.

Російські підприємці вже повідомляють про значні фінансові втрати. За попередніми оцінками, на складах могли зберігатися тисячі або десятки тисяч партій товарів, що належали малому та середньому бізнесу.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що уражені логістичні об’єкти використовувалися для постачання підсанкційних комплектувальних для виробництва дронів і навігаційного обладнання.