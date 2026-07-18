Україна уразила логістичні центри в Московському й Тамбовському регіонах — Зеленський

У ніч на 18 липня українські сили уразили два великі логістичні об’єкти в Московському й Тамбовському регіонах Росії, а також нафтовий об’єкт. Президент Володимир Зеленський заявив, що ці цілі використовувалися для забезпечення постачання підсанкційних комплектуючих для виробництва дронів і навігаційного обладнання.

За словами президента, удари стали відповіддю на російські атаки по цивільній інфраструктурі, українських містах і громадах.

Один із логістичних об’єктів розташований на відстані понад 500 кілометрів від лінії фронту, інший — приблизно за 700 кілометрів.

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Зеленський також повідомив про ураження нафтового об’єкта. Крім того, українські сили атакували цілі в акваторіях Азовського та Чорного морів, а також у тимчасово окупованому Криму.

Президент подякував воїнам Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Збройних сил України, Служби безпеки України та Головного управління розвідки за виконання завдань.

Раніше ASTRA повідомляла про масштабні пожежі на логістичних центрах Wildberries у Котовську Тамбовської області та підмосковній Електросталі, а також на нафтобазі в Ногінську.

У Котовську внаслідок удару по сортувальному центру Wildberries, за даними російської влади, загинули семеро працівників нічної зміни, ще 25 людей постраждали.

В Електросталі після атаки загорівся склад Wildberries. Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив про 24 постраждалих.

Ще двоє людей постраждали в Ногінську, де спалахнула нафтобаза. Через пожежу евакуювали розташований поруч пологовий будинок і мешканців одного з багатоквартирних будинків.

За повідомленнями очевидців, дим від пожеж у Ногінську та Електросталі було видно за десятки кілометрів.