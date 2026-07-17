Історичний злам у Польщі: 52% виступили проти прийому біженців з України

У Польщі вперше від початку досліджень кількість противників прийому біженців з України перевищила число прихильників. Водночас більшість опитаних вважає обсяг допомоги українцям надмірним, хоча підтримує не всі запроваджені обмеження.

Про це повідомляє RMF24 із посиланням на результати опитування Центру дослідження громадської думки CBOS.

За даними дослідження, 52% респондентів вважають, що Польща не повинна приймати біженців із районів України, охоплених війною. Протилежної думки дотримуються 42% опитаних.

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Це перший такий результат від початку вимірювань, які проводять із моменту російської анексії Криму у 2014 році.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році прийом біженців підтримували 94% поляків.

Автори дослідження зазначають, що погіршення ставлення до українців є частиною довгострокової тенденції, яку спостерігають із середини 2023 року.

Порівняно з груднем минулого року частка противників прийому біженців зросла на шість відсоткових пунктів. Кількість прихильників скоротилася на стільки ж.

Поляки вважають допомогу надмірною

Згідно з опитуванням, 54% респондентів вважають, що допомога українським біженцям у Польщі є надто великою.

Ще 40% назвали її обсяг відповідним, а 3% вважають допомогу недостатньою.

Дослідники звернули увагу, що з вересня минулого року зросла частка людей, переконаних у надмірності допомоги. Водночас стало менше тих, хто вважає її належною.

Які обмеження підтримують поляки

CBOS також дослідив ставлення до змін у правилах допомоги громадянам України, які набули чинності у березні та липні цього року.

Обмеження права на повний обсяг медичних послуг лише для тих, хто сплачує внески на медичне страхування в Польщі, підтримали 87% опитаних. Проти висловилися 8%.

Водночас більшість поляків не підтримала позбавлення права на безоплатне проживання у центрах колективного розміщення матерів із дітьми віком понад один рік.

Проти такого рішення виступили 58% респондентів, підтримали його 29%.

Навіть серед тих, хто вважає допомогу біженцям надмірною, противників цього обмеження виявилося більше, ніж прихильників: 46% проти 40%.

Вплив політичних поглядів

Проти скасування безоплатного проживання для матерів із дітьми виступає більшість прихильників «Громадянської коаліції», партій «Разом», «Нова лівиця», «Право і справедливість» та «Конфедерація свободи і незалежності».

Лише серед виборців «Конфедерації польської корони» прихильників такого обмеження було більше, ніж противників — 47% проти 42%.

Прийом біженців з України найчастіше підтримують виборці «Нової лівиці», партії «Разом» і «Громадянської коаліції».

Негативне ставлення переважає серед прихильників «Права і справедливості» та обох політичних сил «Конфедерації».