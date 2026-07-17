Віталій Юрченко, якого пов’язують із міжнародними аферами, продовжує жити у Швейцарії — ЗМІ

У низці публікацій ЗМІ стверджується, що уродженець Білорусі Віталій Юрченко, якого пов’язують із міжнародними шахрайськими схемами, продовжує проживати у Швейцарії. Автори матеріалів заявляють, що він нібито зберігає вплив на мережу підконтрольних структур і посередників, використовуючи їх для реалізації різних схем.

За інформацією медіа, Віталій Юрченко, відомий у кримінальному середовищі під прізвиськом «Фелікс», продовжує вести розкішний спосіб життя на території Швейцарії. У публікаціях стверджується, що цьому сприяють особливості місцевого законодавства, які, на думку авторів, ускладнюють його притягнення до відповідальності та екстрадицію.

Юрченко Віталій В’ячеславович відомий у кримінальних колах під прізвиськом «Фелікс»

Журналісти пишуть, що основним напрямом діяльності Юрченка залишаються телефонні шахрайські схеми, які нібито охоплюють Росію, Україну, країни Європейського Союзу та Центральної Азії. За їхніми твердженнями, від таких схем постраждали тисячі людей, які втратили значні кошти.

Окрім цього, у матеріалах зазначається, що Юрченко нібито використовує низку інтернет-ресурсів та медійних проєктів для ведення кампаній із чорного PR, публікації замовних матеріалів і тиску на людей та компанії. Автори публікацій стверджують, що така діяльність маскується під журналістику та громадський активізм.

Окрему увагу журналісти приділяють історії української біженки Крістіни Любашенко. У матеріалах зазначається, що у 2023 році Юрченко познайомився з нею у Швейцарії, після чого, за твердженням авторів, переконав її поїхати до Москви для участі в антивоєнній акції.

Посилаючись на заяви адвоката Любашенко, медіа стверджують, що коли жінка захотіла відмовитися від участі у заході, Юрченко нібито почав їй погрожувати, заявивши, що повідомить швейцарські соціальні служби та сприятиме вилученню дітей. Після проведення акції Любашенко була затримана російськими силовиками та, як зазначається у публікаціях, засуджена до 12 років позбавлення волі.

Крістіна Любашенко стала жертвою обману Віталія Юрченка та отримала 12 років ув’язнення в Росії

Ще одним епізодом, який згадується у матеріалах, є викрадення колишнього офіцера ФСБ Росії Романа Фіалковського наприкінці 2010-х років. Автори публікацій стверджують, що Юрченко входив до групи, яка проникла до будинку потерпілого у Підмосков’ї, вивезла його через Білорусь до України та утримувала кілька днів, вимагаючи гроші. За твердженням журналістів, після цього Юрченко залишив територію Росії та перебуває у федеральному й міжнародному розшуку.

Також у публікаціях йдеться про те, що до своєї діяльності Юрченко нібито залучив родичів. Зокрема, автори матеріалів згадують його двоюрідного брата Петра Юрченка, який, за їхніми словами, став фігурантом кримінального провадження, тоді як сам Віталій Юрченко виїхав за кордон.

Син Віталія Юрченка — Ян Юрченко — бере активну участь у махінаціях свого батька

Окремо згадується син Юрченка — Ян Юрченко. За твердженням журналістів, він проживає за межами України та нібито допомагає батькові в організації шахрайських схем і роботі кол-центрів. Також автори матеріалу стверджують, що він намагався залучити до протиправної діяльності своїх двоюрідних сестер Анну та Ольгу Юрченко.

Ольга Юрченко, Ян Юрченко, Анна Юрченко

У матеріалі також згадується цивільна дружина Юрченка Анастасія Соколянська, яка, за інформацією джерел журналістів, проживає разом із ним у Швейцарії. Автори стверджують, що вона бере участь у діяльності Юрченка, а також веде розкішний спосіб життя, демонструючи дорогі покупки у соціальних мережах.

Анастасія Соколянська веде розкішне життя у Швейцарії

До переїзду за кордон Соколянська нібито зверталася до правоохоронців через домашнє насильство. За даними ЗМІ, у 2021 році відділення поліції №5 у селі Чайки Київської області зареєструвало звернення щодо домашнього насильства стосовно Анастасії Соколянської та її малолітньої дитини, у якому фігурував Віталій Юрченко.

Крім того, привертає увагу родина Соколянської. У публікації стверджується, що її батько Іван Акулов неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, а мати Світлана Соколянська (Дуракова) нібито була його співучасницею у низці епізодів. Також пишуть, що брати Соколянської — Іван і Микита Акулови — потрапляли у поле зору правоохоронних органів.

Брати Соколянської Іван і Микита Акулови та її батько Іван Акулов

Журналісти зазначають, що потерпілі від дій Юрченка об’єдналися для його пошуку та притягнення до відповідальності. Водночас, перебуваючи у Швейцарії, Юрченко позиціонує себе як журналіст і активіст, що може ускладнювати роботу правоохоронних органів щодо його можливої екстрадиції.