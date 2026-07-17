Зеленський розповів, що обговорив із командирами “Азову”, “Хартії” та ДШВ

Президент Володимир Зеленський провів нараду з бойовими командирами щодо ситуації на найбільш інтенсивних напрямках фронту. Серед головних тем були постачання дронів, розподіл особового складу, залучення іноземних добровольців і доля українських військовополонених.

Зеленський обговорив із бойовими командирами ситуацію на найгарячіших напрямках / Фото: ОПУ

У нараді взяли участь командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, командир 1-го корпусу НГУ «Азов» Денис Прокопенко, командир 2-го корпусу НГУ «Хартія» Ігор Оболєнський, заступник командувача ДШВ ЗСУ Андрій Ткачук і тимчасовий виконувач обов’язків командира 19-го армійського корпусу оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ Валерій Скред.

За словами Зеленського, командири доповіли про ситуацію на передовій, знищення сил окупантів і ключові питання постачання українських підрозділів.

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Президент наголосив, що українська оборона залишається активною, а визначені для напрямків завдання виконуються в повному обсязі.

Потрібно більше дронів

Окрему увагу під час зустрічі приділили необхідності масштабнішого постачання дронів, які застосовуються на оперативній глибині.

Також обговорили проблеми виробництва та постачання дронів на оптоволокні.

Зеленський подякував Силам безпілотних систем за влучність, а підрозділам Десантно-штурмових військ — за ефективність у реалізації активної оборони.

Програму розподілу особового складу продовжать

На нараді відзначили результативність програми справедливого розподілу особового складу між бойовими бригадами.

За словами президента, вона працює з грудня минулого року та буде продовжена.

Окремо йшлося про досвід «Хартії» у залученні іноземних добровольців до захисту України. Зеленський заявив, що цей підхід необхідно поширити й на інші підрозділи.

Будуть доручення щодо полонених

Президент подякував командиру «Азову» Денису Прокопенку за особливу увагу до процесу обмінів і долі українських полонених.

«Будуть відповідні доручення на основі того, про що говорили сьогодні», — повідомив Зеленський.

За підсумками наради президент анонсував спеціальне засідання Ставки Верховного головнокомандувача за участі командирів корпусів і основних виробників зброї та засобів, які зараз потрібні на фронті.